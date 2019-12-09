Gaziantep'te "Savaş, Göç, Kadın Sempozyumu" düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi (KalMIREC) tarafından, "Savaş, Göç, Kadın Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen sempozyumda konuşan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, göç konusunda Türkiye'nin yaptıklarının bilinmesi açısından Ortadoğu'da "Akademik Mirası Koruma Projesi" adlı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Suriye'de yaşanan savaşta sadece binaların yıkılmadığını, aynı anda bir kültürün de yıkıldığını belirten Tufan, şunları kaydetti:

"Bizim için akademik miras, akademisyenleriyle, kütüphaneleriyle, laboratuvarıyla, öğrencileriyle bir ekosistem. Suriye'de yaşananlar, komşu ülkelerimizde yaşananlar sadece binaları yıkmıyor, akademik kültürü de yıkıyor. Bunun tekrar sağlanması için ciddi bir problem olduğunu düşünerek yola çıktık. Bir ülkenin geleceği eğitim öğretimi ile var. İleride Suriye'nin ve diğer ülkelerin inşasında bizlerde eğitim gören kişilerin çok büyük önemi olacak. Nesiller arasında kayıp olsun istemiyoruz. Biz, akademik sürecin aralıksız sürmesini istiyoruz. Değerli göç araştırmacıları ve üniversitelerin uygulamalı göç merkezleri bize bu konuda ciddi veriler sağlıyor. Bunlar çok kıymetli çalışmalardır."