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Gaziantep'te "Savaş, Göç, Kadın Sempozyumu" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 19:11 | Son Güncelleme

Gaziantep'te "Savaş, Göç, Kadın Sempozyumu" düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi (KalMIREC) tarafından, "Savaş, Göç, Kadın Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen sempozyumda konuşan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, göç konusunda Türkiye'nin yaptıklarının bilinmesi açısından Ortadoğu'da "Akademik Mirası Koruma Projesi" adlı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Suriye'de yaşanan savaşta sadece binaların yıkılmadığını, aynı anda bir kültürün de yıkıldığını belirten Tufan, şunları kaydetti:

"Bizim için akademik miras, akademisyenleriyle, kütüphaneleriyle, laboratuvarıyla, öğrencileriyle bir ekosistem. Suriye'de yaşananlar, komşu ülkelerimizde yaşananlar sadece binaları yıkmıyor, akademik kültürü de yıkıyor. Bunun tekrar sağlanması için ciddi bir problem olduğunu düşünerek yola çıktık. Bir ülkenin geleceği eğitim öğretimi ile var. İleride Suriye'nin ve diğer ülkelerin inşasında bizlerde eğitim gören kişilerin çok büyük önemi olacak. Nesiller arasında kayıp olsun istemiyoruz. Biz, akademik sürecin aralıksız sürmesini istiyoruz. Değerli göç araştırmacıları ve üniversitelerin uygulamalı göç merkezleri bize bu konuda ciddi veriler sağlıyor. Bunlar çok kıymetli çalışmalardır."

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ise tarihte zulümden kaçan çok sayıda insanın Osmanlı'ya sığındığını anımsattı.

Göçün çok etkenli sonuçlarının olduğunu belirten Sözen, şöyle konuştu:

"Tarihin uzak noktalarına baktığımızda 1492 yılında on binlerce Musevi'nin İspanya’dan kurtarılarak Osmanlı İmparatorluğuna getirilmesi, Kırım Tatarlarının göçü, yine 1800'lü yıllarda Kafkaslardan, Balkanlardan gelen göçler, 2000’li yıllardan itibaren de Irak ve Suriye'den gelen göçmenlerle beraber transit ülke olma konumunu koruyor. Ama en önemli göçlerden biri elbette ki 2011 yılından bu yana 4 milyonu bulan Suriye'den gelen göçtür."

Sempozyum iki gün devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
savaş göç Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sempozyum

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