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Gaziantep'te şehitler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

Mustafa Kanlı GAZİANTEP-DHA) Gaziantep'te, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Mustafa Kanlı GAZİANTEP-DHA) Gaziantep'te, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi. Asri Mezarlıktaki şehitlikte başlayan törene; Vali Davut Gül, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Jandarma Kıdemli Albay Halil Uysal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, bürokratlar, asker, polis, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Şehitlikteki anıta çelenk konulduktan sonra Vali Davut Gül'ün şehitlik defterini imzaladı. Dua edilerek devam eden törende, askerlerin saygı atışı yapmasıyla birlikte İstiklal Marşı okundu. Vali Gül ve protokol üyeleri şehit mezarlarını dolaşarak karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Şehitkamil Konferans Merkezi'nde devam etkinlikte Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nce hazırlanan tiyatro gösterimi yaptı. 7 yaşındaki Hatice Kübra Alpman İstiklal Marş'ının 10 kıtasını ezbere okudu. Program, Piyade Yarbay Şahin Yıldız'ın 18 Mart Çanakkale Savaşı'nı anlatmasının ardından sona erdi.

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