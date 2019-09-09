Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis ekiplerince, kent merkezi ve Kilis'te silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 tabanca ve 54 mermi ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Başlatılan çalışma kapsamında, kent merkezi ve Kilis'te belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 6 tabanca, 54 mermi, 8 şarjör ele geçirildi. Silahlara ve mermilere el koyan ekipler S.K., A.T., H.K., H.D., H.K. ve M.A.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

