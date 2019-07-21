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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Keklik Köprüsü yakınlarında, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Abdullah B. ile İbrahim Halil Deniz tabancayla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Halil Deniz, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Abdullah B'nin ise Nizip Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nizip Silahlı kavga

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