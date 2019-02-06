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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:14 | Son Güncelleme

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde, Fatih İşçi (41) ile M.Ç arasında, alacak meseli yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Fatih İşçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

İşçi'nin üzerinden, Deniz Yalçınkaya adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

Fatih İşçi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

M.Ç, olayın ardından polise teslim oldu.

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Gaziantep güneş mahallesi kavga silah

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