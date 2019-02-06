Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde, Fatih İşçi (41) ile M.Ç arasında, alacak meseli yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Fatih İşçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
İşçi'nin üzerinden, Deniz Yalçınkaya adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.
Fatih İşçi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
M.Ç, olayın ardından polise teslim oldu.
Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'
İki ilçede sokağa çıkma yasağı!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Dünya bu konuşmaya kilitlendi! Trump tarih verdi
ABD'li komutandan Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklama!
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum