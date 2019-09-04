HABER

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 21:33 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir kişi tartıştığı şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karacaahmet Mahallesi 4. Caddede, F.B. (36) ile Halil İbrahim Karakuzular (46) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karakuzular, av tüfeğiyle vuruldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Karakuzular'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Karakuzular'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

F.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi
GÜNCELLEME - Sultangazi'de cinayetGÜNCELLEME - Sultangazi'de cinayet
Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haberYüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.