Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karacaahmet Mahallesi 4. Caddede, F.B. (36) ile Halil İbrahim Karakuzular (46) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karakuzular, av tüfeğiyle vuruldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Karakuzular'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Karakuzular'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.
F.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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