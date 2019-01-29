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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:47 | Son Güncelleme

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eyüpoğlu Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, silahla vurulan Necdet Karayel (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Uğur Poyraz ve Sefer Karayel ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Necdet Karayel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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