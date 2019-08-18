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Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 14:42 | Son Güncelleme

İki komşu arasındaki kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil İlçesi Büyükpınar Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya karışan bazı kişiler evden getirdikleri av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Bu sırada yaralanan D.M.Ç, S.Ç, B.Ç. ve E.Ç, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Olaylar sırasında 2 aracın hasar gördüğü kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi de gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep gözaltı Silahlı kavga yaralama

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