Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Savcılı Mahallesi'nde bir oto galeride alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, tabancayla yaralanan 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinden tabanca ile kaçmaya çalışan M.R.Y. takip sonucu yaralı yakalandı.
Yaralı M.R.Y. polis gözetiminde sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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