HABER

Gaziantep'te silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 16:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi 66052'inci Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirine tabancayla ateş etmeye başladı. O sırada yoldan geçen ve iki grubun arasında kalan kalan Murat Dalfer (26) başına mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Dalfer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNER Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
Trafo ve kablo hırsızları suçüstü yakalandıTrafo ve kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Üniversite kampüsünde mezar odası ve 4 iskelet bulunduÜniversite kampüsünde mezar odası ve 4 iskelet bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep polis Silahlı kavga yaralı

En Çok Okunan Haberler

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Son dakika: MSB'den ortak devriye açıklaması

MSB'den ortak devriye açıklaması

Son dakika: İstanbul Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı! Yakalandılar

Halka yedireceklerdi! Piyasaya sürerken yakalandılar

Türkiye sınır dışı etti Yunanistan kabul etmedi! DEAŞ'lı iki gündür tampon bölgede bekliyor

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Amcasını son yolculuğuna uğurladı

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.