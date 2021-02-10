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Gaziantep’te silahlı kavgada oğul öldü anne ağır yaralandı

10.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan kavgada anne ağır yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti.Olay, Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi 9 numaralı sokakta bulunan bir evde meydana geldi.

Gaziantep’te iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan kavgada anne ağır yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti.
Olay, Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi 9 numaralı sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde evde bulunan bir arkadaş grubu arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Adem S. isimli şahıs, eline aldığı pompalı tüfekle Ali K.’ya (34) ateş etti. Ali K. kafasına , kavgayı ayırmaya çalışan annesi Mevlüde K. (71) beline, arkadaşı Mustafa B. isimli şahıs ise ayağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali K.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan anne Mevlüde K. ile arkadaşı Mustafa B. hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Adem S.’yi yakalama çalışmaları sürerken, Ali K.’nın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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