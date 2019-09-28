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Gaziantep'te silahlı soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 14:31 | Son Güncelleme

Kentteki bir akaryakıt istasyonunda silahlı soygun gerçekleştirdikleri ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı - Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kiralık araçla istasyona gelen zanlıların, silahlarla girdikleri işletmedeki çalışanları etkisiz hale getirip soygunu gerçekleştirdikleri görülüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir petrol istasyonunda silahlı soygun gerçekleştirdiği iddia edilen 10 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Eylül Pazartesi günü sabaha karşı Barak Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda silahlı soygun gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, 5 günlük çalışmanın ardından kentin farklı noktalarındaki adreslere operasyon düzenleyerek, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aralarında sabıkalıların da bulunduğu 10 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyede bulunan bazı şüpheli yakınları ise bu sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı.

Zanlıların, söz konusu akaryakıt istasyonundan 150 bin lira ile bir miktar sigara ve akaryakıt hediye fişi çaldıkları tespit edildi.

İş yerinin güvenlik kameraları ise soygun anını kaydetti.

Kamera kayıtlarına göre, kiraladıkları bir araçla petrol istasyonuna ellerindeki uzun namlulu silah ve yüzlerindeki maskeyle giren şüpheliler, önce istasyon çalışanlarını yere yatırıp etkisiz hale getiriyor.

Daha sonra çalışanları bir odaya toplayan zanlıların, iş yerinden para ve diğer eşyaları alarak araçlarına binip kaçtıkları görülüyor.

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