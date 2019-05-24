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Gaziantep'te 'Şimşekler' grubuna operasyon: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polisin 'Şimşekler' grubu olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında çete liderinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 'Şimşekler' grubuna operasyon: 16 gözaltı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin 'Şimşekler' grubu olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında çete liderinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yağma, tehdit, adam kaçırma, silah ticareti, tefecilik gibi suçlara karışan, 'Şimşekler' olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerini de katıldığı 30 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında çete liderinin de bulunduğu 16 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde, 13 tabanca, 5 av tüfeği, 479 fişek, 20 gram esrar, döner bıçağı ve bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Gaziantep'te 'Şimşekler' grubuna operasyon: 16 gözaltıGaziantep'te 'Şimşekler' grubuna operasyon: 16 gözaltı

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