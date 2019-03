Gaziantep’te sıpaya akıl almaz işkence

Hayvan yasası için Meclise çağrı

Tosun, milletvekillerinden hayvanlara şiddet ve işkencenin önüne geçilebilmesi için gereken yasanın çıkarılmasını isteyerek, "Bu hayvanlar hep mal kapsamında görünüyor. Ne zaman can kapsamına alınırsa, işkenceden kurtulur. Meclis’teki hayvanlarla ilgili bekleyen yasanın bir an önce çıkmasını istiyoruz. Bu yasanın bir an önce çıkması gerekiyor. son dönemlerde de bu hayvanlara işkenceler arttı.Önünü alamaz olduk. Bu yasanın bir an önce çıkması gerekiyor" diye konuştu.