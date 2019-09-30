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Gaziantep'te sırtından vurulan genç tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 19:25 | Son Güncelleme

Gaziantep'te sırtından vurulan genç tedavi altına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi nereden geldiği belli olmayan mermiyle sırtından yaralandı.

Namık Kemal Mahallesi'nde evinin terasında uyuyan Barış Çelen’in (18) sırtına nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti. Yaralandığını fark eden Çelen durumu ailesine bildirdi.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çelen tedavi altına alındı.

Bir süre tedavisi süren Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Nizip nizip ilçesi yaralama

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