HABER

Gaziantep’te soba faciası: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Eydibaba Mahallesi Yunus Emre Çelik Sokak’taki bir evde meydana geldi.

Gaziantep’te soba faciası: 2 ölü

Gaziantep’te bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Eydibaba Mahallesi Yunus Emre Çelik Sokak’taki bir evde meydana geldi. Ev sahibi 65 yaşındaki Şenel Tekeoğlu ile misafiri 63 yaşındaki Besey Vural Doğan, iki gün önce kentteki yoğun yağışlı ve rüzgarlı havada evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Talihsiz olay ise annesi Şenel Tekeoğlu’ndan iki gün boyunca haber alamayan kızı Meral Uçer’ın komşularına haber vermesiyle ortaya çıktı.
Eve giren komşular iki kadını da yerde yatar vaziyette bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk tetkiklerin ardından iki kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan iki kadının cansız bedeni burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Gaziantep’te soba faciası: 2 ölü

Gaziantep’te soba faciası: 2 ölü

Gaziantep’te soba faciası: 2 ölü

PARTNER'Oğlum ben Acun değilim''Oğlum ben Acun değilim'
Silahlı saldırgan yakalandıSilahlı saldırgan yakalandı
Evli çifte Hint keneviri gözaltısıEvli çifte Hint keneviri gözaltısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.