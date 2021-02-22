HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’te son bir haftada 37 torbacı tutuklandı

Gaziantep’te son bir haftada 37 torbacı tutuklandı

22.02.2021 20:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gaziantep’te son bir haftada 37 torbacı tutuklandı

Gaziantep’te son bir haftada torbacılara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 109 kişiden 37’si tutuklandı.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürcüğü ekipleri kent genelinde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 109 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep’te son bir haftada torbacılara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 109 kişiden 37’si tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürcüğü ekipleri kent genelinde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 109 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlara ilişkin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüzce huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların, gençlerin ve çocukların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması, uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretini yapan sokak satıcılarına (torbacı) yönelik olarak son 1 haftada kararlılıkla yürütülen operasyon ve çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 109 şahıs gözaltına alınmış, adli mercilere sevk edilen 37 şahıs tutuklanmış, 23 şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır” denildi.

Gaziantep’te son bir haftada 37 torbacı tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı
Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Hakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yoluHakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Ons altın 2075 doları görebilir

Ons altın 2075 doları görebilir

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Cinsel istismar suçundan 35 yıl 7 ay hapis cezası alan baba tahliye edildi

Cinsel istismar sucundan ceza alan babaya tahliye kararı

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin doğu kesimleri için çığ uyarısı

Meteoroloji uyardı: Çığ olabilir

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir: İddialar yalan ve iftiradır

Gara'ya giden vekil olarak onun adı verilmişti! Yanıt geldi

Son Dakika: PKK'nın Gara'da şehit ettiği 13'üncü vatandaşın da kimliği tespit edildi

PKK'nın şehit ettiği 13'üncü vatandaşın da kimliği tespit edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.