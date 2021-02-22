Gaziantep’te son bir haftada 37 torbacı tutuklandı

Gaziantep’te son bir haftada torbacılara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 109 kişiden 37’si tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürcüğü ekipleri kent genelinde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 109 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlara ilişkin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüzce huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların, gençlerin ve çocukların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması, uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretini yapan sokak satıcılarına (torbacı) yönelik olarak son 1 haftada kararlılıkla yürütülen operasyon ve çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 109 şahıs gözaltına alınmış, adli mercilere sevk edilen 37 şahıs tutuklanmış, 23 şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır” denildi.



