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Gaziantep’te sosyal medyadan deprem propagandasına 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 18:39 | Son Güncelleme

Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Elazığ depreminin ardından sosyal medyada panik ve korkuya neden olan gerçek dışı paylaşımlar yapan 2 kişi gözaltına alındı.Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada panik ve korku oluşturacak gerçek dışı paylaşım yapan 2 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.

Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Elazığ depreminin ardından sosyal medyada panik ve korkuya neden olan gerçek dışı paylaşımlar yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada panik ve korku oluşturacak gerçek dışı paylaşım yapan 2 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu. Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ ve çevre illerimizde hissedilen deprem sonrası sosyal medya hesapları üzerinden korku ve panik oluşturacak şekilde gerçek dışı paylaşımlarda bulunan 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış olup soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.

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