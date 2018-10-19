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Gaziantep'te "Sosyal Sirk" Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

"Yaratıcılık, Dayanışma, Uyum Projesi" kapsamında düzenlenen festivalde, Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Alman Kültür Merkezi, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Yaratıcılık, Dayanışma, Uyum Projesi" kapsamında düzenlenen "Sosyal Sirk Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Nişantaşı Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk ve Suriyeli çocuklar tahta bacak ve palyaço gösterileriyle gönüllerince eğlendi.

Grup, daha sonra buradan Masal Parkı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Alman Kültür Merkezi Enstitü Müdürü Dr. Reımar Volker, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir projeyi gerçekleştirmenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile olan yakın iş birliği sayesinde bu festivali düzenleyebildiklerini ifade eden Volker, "Buradaki amacımız, Sosyal Sirk'i araç olarak kullanarak, Gaziantepli çocuklarla göçmen çocukları bir araya getirip, birlikteliğin güzel yollarını keşfetmelerini sağlamak." dedi.

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Proje Direktörü Joachim Scheurer de bütün çocukların eğlenebildiği bir festival düzenlendiğini vurguladı.

Festival, Masal Parkı'nda 3 gün çeşitli etkinliklerle sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Sosyal Sirk" festivali Gaziantep Türk ve Suriyeli çocuklar

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