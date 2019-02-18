Gaziantep'te, 'şüphe hayat kurtarır' semineri

Gaziantep Valiliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Şüphe Hayat Kurtarır' projesi kapsamında parklarda görevli belediye personeline seminer verildi.
Şehitkamil Kültür Merkezinde gerçekleşen seminerde Şehitkamil Belediyesi bünyesinde parklarda görev yapan personele Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara çanta poşet, koli gibi şüpheli paketler gördüklerinde neler yapmaları gerektiğini anlatarak sinevizyon gösterimi ile bilgi veren Bomba İmha Uzmanı Sinan Güneş, Çöp konteynerlerinde veya çevrede gördüğünüz şüpheli paketlerin yanına yaklaşmadan ve kimseyi yaklaştırmadan güvenlik güçlerine bilgi vererek vatandaşları uyarın dedi.
Şehitkamil Belediyesi çalışanlarının katıldığı seminerin, Gaziantep'te bulunan diğer belediyelerde devam edeceği öğrenildi.
'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti
İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum