Gaziantep'te Suriyeli öğrenciler için ders zili çaldı

GAZİANTEP (AA) - Ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak Gaziantep'e yerleşen Suriyeli ailelerin çocukları eğitim öğretime başladı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 200 binden fazla Suriyelinin barındığı ve 54 bin civarında Suriyeli öğrencinin dersbaşı yaptığı kentteki bazı okullarda, Suriyeliler için özel sınıflar da açıldı. Öğlene kadar Türk vatandaşı çocuklar için eğitim veren okullarda, öğleden sonra ise Suriyeli çocuklar için yeniden ders zili çaldı. Sınıflara giren Suriyeli çocuklar, Suriyeli ve Türk öğretmenleriyle tanışıp eğitime yeniden başladı.

Halep'ten 4 yıl önce gelen öğrencilerden Ahmet Celal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim hayatına devam edebildiği için kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin kendilerine çok destek verdiğini belirten Celal, "Suriye'den 4 yıl önce kaçmak zorunda kaldım. Suriye'de de son dönemlerin dışında okula gidiyordum ama mecbur kalıp geldik buralara. İnşallah ileride doktor olmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım." dedi.

Suriyeli öğrencilerden Gays Belkeş ise 6 yıl önce Halep'teki çatışmalardan kaçarak Gaziantep'e geldiklerini söyledi.

Suriye'de bulunduğu süre içerisinde eğitimine düzenli devam edemediğini anlatan Belkeş, "Burası çok güzel. Okulumdan, öğretmenlerimden çok memnunum. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

