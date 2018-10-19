Gaziantep'te Suriyelilere yönelik araştırma

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyoloji Bölümü tarafından yapılan araştırmada, Suriyelilerin yüzde 56'sının uygun şartlar oluştuğunda ülkelerine dönmek istediği, yüzde 81'inin ise bugüne kadar ne mahkemeye ne de karakola gitmediği belirlendi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, düzenlediği basın toplantısında, üniversite olarak Suriyeliler konusunda önemli araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Suriyeliler konusunda ciddi kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Gür, bu nedenle kentteki Suriyeliler arasında yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçları kitaplaştırarak, dünya kamuoyuyla paylaşmak için Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımladıklarını kaydetti.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Göç Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nuri Gültekin ise yaptıkları araştırmanın Gaziantep'teki 190 mahallede yaşayan bin 824 bireyle yüz yüze yapılan görüşmelerde yöneltilen 79 soruya verilen yanıtlara göre gerçekleştirildiğini kaydetti.

Araştırmada, Gaziantep'teki Suriyelilere ülkelerine dönme niyetlerinin sorulduğunu belirten Gültekin, Suriyelilerin yüzde 56'sının uygun şartlar oluştuğunda ülkelerine dönmek istediklerini beyan ettiğini vurguladı.