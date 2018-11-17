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Gaziantep'te taksiyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 23:31 | Son Güncelleme

Gaziantep'te taksiyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde taksiyle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Veriralmaz (26) idaresindeki 27 T 5503 plakalı taksi ile Osman Kel'in (33) kullandığı 31 B 5002 plakalı otomobil, Güllühüyük Mahallesi yol ayrımında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Sebiha (29) ve Merve Kel (8), sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan 3 yaşındaki Medine Kel'i kucağına alan jandarma, çocuğu yakınlarına teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep islahiye ilçesi trafik kazası

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