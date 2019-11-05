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Gaziantep'te tamir için girdiği makinenin çalışması sonucu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 19:33 | Son Güncelleme

Gaziantep'te tamir için girdiği makinenin çalışması sonucu hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir genç, tamir etmek için girdiği karma makinesinde, cihazın çalışması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada bulunan karma makinesinde arıza meydana geldi.

Sorunun bildirildiği teknik servisteki personel Mustafa Çoban (19), karma makinesinin içine girerek arızayı çözmeye çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle makine çalışmaya başladı.

Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çoban'ın cesedi, yakınlarına teslim edilmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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