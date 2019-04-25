Gaziantep'te tanker tıra çarparak alev aldı: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tıra çarparak alev alan bitkisel yağ yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Mazlıbaş yönetimindeki bitkisel yağ yüklü 33 DFB plakalı tanker, Osmaniye-Gaziantep kara yolunun 26. kilometresinde önünde seyreden Erdoğan D'nin kullandığı 27 V 8104 plakalı tıra çarptı.
Kazada tankerin çekicisinin alev alması sonucu sürücü Mazlıbaş yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, tedbir amacıyla yolu tek şeritli trafiğe kapattı.
Sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çekiciden çıkarılarak morga konuldu.
Karayolları ve trafik ekipleri, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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