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Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 8 heykel ve steller ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 8 heykel ve steller ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Nizip'te, Zeugma kazı alanından tarihi eser kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde bölgeye operasyon yapıldı. Operasyonda tünellerle birbirine açılan mezar odaları içerisinde Roma dönemine ait 8 heykel ve ana kayaya işlenmiş mezara gömülü steller ele geçirildi. Tarihi eserleri çalmaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zeugma Mozaik Müzesi Müdürlüğü ekipleri ise bölgede kazı çalışması başlattı.
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Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 4 gözaltıGaziantep'te tarihi eser operasyonu: 4 gözaltıGaziantep'te tarihi eser operasyonu: 4 gözaltıGaziantep'te tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

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