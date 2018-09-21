Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Sinan Burdakoçi yönetimindeki 63 EV 070 plakalı minibüs, Gaziantep-Nizip karayolunun 22'nci kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 14 tarım işçisi, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 3'ü, kentteki özel hastanelere sevk edildi.
Kazanın, minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
İşçilerin, Ankara'daki soğan tarlalarında çalıştıkları ve memleketleri Şanlıurfa'ya döndükleri öğrenildi.
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