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Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 17:52 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde tarla sürerken bir traktör dereye uçtu.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde tarla sürerken bir traktör dereye uçtu. Traktörü çekmek için olay yerine çağrılan iş makinesi devrildi. İki kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi kırsal Çanakçı Mahallesi’nde tarlasını süren Mehmet Güngör (22) idaresindeki 27 C 7768 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu dereye uçtu. Kaza sonrası traktörün altında kalan Mehmet Güngör olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Güngör’ün cenazesi Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Traktörü bulunduğu yerden çıkarmak için vinç çağrıldı. Olay yerine gelen vincin de kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Veysel Tunç isimli vatandaş vincin altında kaldı. Ağır yaralanan Veysel Tunç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tunç’un, kazada ölen traktör sürücüsünün yakını olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı
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