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Gaziantep'te tefeci operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, pos cihazlarıyla tefecilik yapıldığı iddia edilen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, pos cihazlarıyla tefecilik yapıldığı iddia edilen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 17 fişek, farklı kişilere ait senetler, çeşitli bankalara ait çok sayıda farklı kredi kartları, devir alınmış tapu, vekaletnameler, araç satış sözleşmeleri, pos cihazı ve yapılan işlemlere ait çok sayıda post cihazı slipleri ile dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda A.K. ve S.K. tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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