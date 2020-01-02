Gaziantep'te TEKNOFEST hazırlıkları

GAZİANTEP (AA) - Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ev sahipliği yapacak Gaziantep'te hazırlıklar kapsamında istişare toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020, Gaziantep'te organize edilecek.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen festivalin istişare ve değerlendirme toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, Anadolu Ajansı (AA) Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, TEKNOFEST'in paydaş kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Gaziantep'in 10 bin yıla aşkın tarihi, 5 antik kenti, 6 organize sanayi bölgesiyle sanayinin, ticaretin ve gastronominin başkenti olduğunu belirterek şöyle konuştu: