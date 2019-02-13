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Gaziantep’te Tekstil İşçilerinden İş Bırakma Eylemi

13.02.2019 14:58 | Son Güncelleme

Gaziantep'te işverenlerinin devletin belirlediği yüzde 26 olan zammı vermediği iddiasıyla iş bırakan yaklaşık 100 kişilik işçi grubu haklarını alana kadar çalıştıkları fabrikanın önünden ayrılmayacaklarını söyledi

Gaziantep’te Tekstil İşçilerinden İş Bırakma Eylemi

Gaziantep'te işverenlerinin devletin belirlediği yüzde 26 olan zammı vermediği iddiasıyla iş bırakan yaklaşık 100 kişilik işçi grubu haklarını alana kadar çalıştıkları fabrikanın önünden ayrılmayacaklarını söyledi.

İddiaya göre Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki, Özsever Tekstil’de çalışan işçiler maaşlarına yapılacak zammın yetersiz olduğunu duyunca hakları olan zammı istediler. İşveren tarafından olumsuz cevap aldıklarını vurgulayan yaklaşık 100 kişilik işçi grubu gece vardiyasında işi bıraktı.

''Hakkımız olanı istiyoruz''

İşçilerden Hasan Tekin, devletin belirlediği zammı istediklerini belirterek, ‘‘Hakkımız olan zammı talep eden sorumlu müdürümüzü işten çıkardılar, biz de hakkımızı istiyoruz. Ama hakkımızı vermiyorlar, gecenin bu saatinde bizi mağdur ediyorlar. Yaklaşık 160 kişi bu şekilde mağduruz'' dedi.

30 yıldır bu fabrikada çalıştığını belirten işçi Beşir Şahin ise, ''Bugün saat 16:00'a kadar çalıştık. Daha sonra patron geldi ve bize devletin verdiği zammı vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu kabul etmeyeceğimizi söyleyince, çalışmak isteyen çalışsın istemeyen de ismini yazdırıp çıksın işten dedi. Biz de şimdi çıktık, saatlerdir burada hakkımızı almak için bekliyoruz. Polis zoruyla bizi fabrikanın bahçesinden de çıkardılar'' ifadelerini kullandı.

''Haksızlık yapıldığı için topluca işi bırakmak zorunda kaldık''

Kendilerine yönelik haksızlık yapıldığı için işi bırakmak zorunda kaldıklarını belirten işçi Burhan Koç, ''Hakkımız olan zammı vermediği için yaklaşık 160 kişi olarak işi bırakmak zorunda kaldık. Daha sonra dışarı çıkarıldık. Şimdi de basın mensuplarına röportaj vermememiz için bizi tekrar içeri çağırıyorlar'' dedi.

Fabrikada vardiya amiri olarak çalışan Mukadder Şahin '' Biz yüzde 26 olan zammı istedik, kendileri de bize ancak yüzde 10 vereceklerini söylediler. Biz de bunu kabul etmeyince, bizim çıkışımızı toplu halde verdi. Daha sonra yanımıza gelerek, ben sizi hep birlikte çıkaramam işten, öncelikle bir ay ücretsiz izne ayrılın, daha sonra sizi tek tek işten çıkarırım diyerek bizi mağdur etti. Mağduriyetimizi devlet büyüklerine duyurmak istiyoruz.

Fabrika yönetiminden açıklama geldi

Özsever Tekstil Personel Müdürü Murat Güçyetmez, çalışmakta olan A ve C vardiyası çalışanlarının bin 850 TL olan işçi maaşlarına gelen yüzde 20,3'lük zammı beğenmeyerek işi bıraktıklarını ileri sürdü. Güçyetmez işveren adına yaptığı açıklamanın devamında, ''Biz olayların başka bir boyutu olduğunu düşünüyoruz. İşletme müdürü ile yaşanan diyalogların sonucunda böyle bir iş bırakma eylemi gerçekleşti. İşletme müdürü ile işveren arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu işletme müdürünün işine son verildi. İşçiler ise biz kendilerine yüzde 26 da yüzde 50 de versek kabul etmeyeceklerini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatlarını istediklerini belirtiyorlar. Zaten yasal çerçeveler içerisinde kanunen hakları ne ise biz sorumluluğumuzu yerine getireceğiz'' şeklinde konuştu.

Öte yandan fabrika önünde bekleyen işçiler soğuk havaya karşı direnmek için davul zurna eşliğinde halay çekerek ısınıyorlar.

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