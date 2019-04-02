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Gaziantep'te telefon hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 21:19 | Son Güncelleme

İslahiye ilçesinde bir iş yerinde müşterinin cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, telefon sahibinin kovalamacası sonucu yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde girdiği iş yerinde müşterinin tezgahtaki cep telefonunu çalıp kaçan şüpheli, telefonun sahibince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi'nde, B.D, cep telefonu satışı yapan iş yerine kendisine ait telefonu satmak üzere girdi.

B.D, iş yeri sahibiyle pazarlık yaparken bu sırada müşteri olarak gelen M.Ö, tezgah üzerindeki telefonu alarak hızla iş yerinden çıktı.

B.D, kaçan şahsı vatandaşların da yardımıyla cadde üzerinde yakaladı.

M.Ö, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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