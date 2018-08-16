Gaziantep'te terlik imalathanesinde yangın: 2 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir terlik imalathanesinde çıkan yangında, Suriyeli 2 işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki Suriyeli bir işadamına ait terlik imalathanesinde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında, iş yerinde çalışan Suriyeli Hamza Nasır (18) ile Mahmut Maruf (16) mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Ekipler, imalathanede Nasır ile Maruf'un cansız bedenine ulaştı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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