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Gaziantep'te terör operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 21:06 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te terör örgütleri FETÖ/ PDY ile PKK'yı övdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te terör örgütleri FETÖ/ PDY ile PKK'yı övdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Y.'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk bayrağına hakaret edip, Türk Milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılayıp, terör örgütleri FETÖ/ PDY ve PKK'yı övdüğünü belirledi. Gözaltına alınan R.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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