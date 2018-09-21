Gaziantep'te terör operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce kent merkezinde önceden belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 1'i yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Adreste yapılan aramada, terör örgütünün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen 27 bin 450 dolar ve 171 bin lira ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlılardan birinin Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde silahlı eğitim alarak 11 yıl örgüt adına eylem ve faaliyette bulunduğu, diğer zanlının terör örgütü PYD/YPG adına Suriye’de silahlı eğitim aldığı ve faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Yabancı uyruklu zanlının da terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı, örgüt mensuplarına sahte kimlik, sahte araç plakası ve yer temini faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Yabancı uyruklu zanlı ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

