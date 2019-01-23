HABER

Gaziantep'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 20:40 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde istihbarat, özel harekat ve olay yeri inceleme şube müdürlüklerinin katılımıyla PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan Suriye'ye giderek YPG/PKK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, terör örgütü yanlısı kişiler tarafından sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, terör örgütünü övücü ve özendirici paylaşımlar yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği, asılsız suçlamada bulunarak hedef gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ile kesici alet ele geçirildi.

PARTNEREn güzel cevabım! '1095 gün önce ‘evet’ dedim'En güzel cevabım! '1095 gün önce ‘evet’ dedim'
TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildiTEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi
Veba paniği! Karantinaya alındıVeba paniği! Karantinaya alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep gözaltı PKK/KCK-PYD/YPG'ye terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

İzmir'de tarihi bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İzmir'de tarihi bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Aydın'da firari suç makinesi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı! Tam bir suç makinesi!

Burdur'da kestiği ağacın dalı başına düşen kişi öldü

Bir garip ölüm! Şanssızlığın bu kadarı!

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

Koyun-keçi vebası rastlanan belde karantinaya alındı

Veba paniği! Karantinaya alındı

İstanbul'da gece bekçilerine EYP'li saldırı girişimi

İstanbul'da gece bekçilerine bombalı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.