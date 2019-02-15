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Gaziantep’te terör operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 19:37 | Son Güncelleme

Gaziantep il merkezi ve Araban ilçesinde gerçekleşen terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve Bomba İmha Uzmanlarının da katılımıyla, Gaziantep il merkezi ve Araban ilçesinde operasyon düzenlendi.

Gaziantep il merkezi ve Araban ilçesinde gerçekleşen terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve Bomba İmha Uzmanlarının da katılımıyla, Gaziantep il merkezi ve Araban ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütü elebaşının yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü olması nedeniyle önümüzdeki günlerde provokatif eylem gerçekleştirebileceği değerlendirilen, örgüt adına kentte faaliyetlerde bulunan, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine hakaret ettiği ve asılsız suçlamalarda bulunan kişilere yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda PKK/KCK terör örgütü içerikli dokümanlar ve dijital materyaller de ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 8 kişi hakkında da Adli Kontrol Kararı verildi.

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