Gaziantep’te terör operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep il merkezi ve Araban ilçesinde gerçekleşen terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve Bomba İmha Uzmanlarının da katılımıyla, Gaziantep il merkezi ve Araban ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütü elebaşının yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü olması nedeniyle önümüzdeki günlerde provokatif eylem gerçekleştirebileceği değerlendirilen, örgüt adına kentte faaliyetlerde bulunan, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine hakaret ettiği ve asılsız suçlamalarda bulunan kişilere yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda PKK/KCK terör örgütü içerikli dokümanlar ve dijital materyaller de ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 8 kişi hakkında da Adli Kontrol Kararı verildi.
Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar
Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor
Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı
Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek
İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum