Gaziantep'te terör propagandasına tutuklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Danimarka uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İslahiye ilçesinde, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yapan Türk vatandaşlığından çıkma Danimarka uyruklu A.Y'nin yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda A.Y, ilçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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