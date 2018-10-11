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Gaziantep'te Tıpta İnovasyon Buluşmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te Sanko Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Sanko Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları'nın dördüncüsünün açılışı gerçekleştirildi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Sanko Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Sanko Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları'nın dördüncüsünün açılışı gerçekleştirildi.

Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Sanko Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, Sanko Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı İlker Saygılı, yurt içi ve yurt dışından inovatif çalışmalar yapan çok sayıda araştırmacı katıldı.

Mobil sağlık ve derin öğrenme, kronik hastalıklar, dönüşümsel teknoloji ve inovasyon, nanotıp, nutrigenetik ve doğal ürünler, akıllı ilaç tasarımı ve biyoteknoloji gibi güncel konuların tartışılacağı kongrede, katılımcıların sözlü ve poster sunumlarını içeren özel oturumlar 11-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kongrenin açılışında konuşan ve bilim insanlarının özelliklerini anlatan Sanko Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, "Bilim insanlarının iki farklı özellikleri vardır. Bunlardan ilki, bilim insanları bilgiye sahip oldukça, bilgiyi kullandıkça bilginin büyüklüğü karşısında ne kadar az bildiğini ve o denizin içersinde ne kadar küçük bir damla olduğunu fark edip, gurur ve kibirden vazgeçmeleridir. Bilim insanları çok mütevazı insanlardır. İkinci özellikleri de öğrenme meraklarını kaybetmemeleridir. Bir kitapta okumuştum; 'aslında akademisyenler öğrenmekten bıkmayan kronik öğrencilerdir' yazıyordu. Bu söz benim çok hoşuma gitti" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yeni hedeflerinin Gaziantep'i üniversiteler ve kongre turizmi şehri yapmak olduğunu ifade etti. Şahin, şöyle konuştu:

"Yeni hedefimiz, üniversiteler şehri ve kongre turizmi şehri olmak. Bu güzel çalışmayla birlikte hedefimize hızla ilerliyoruz. Aslında inovasyon tarihi insanlık tarihidir. İnovasyon tarihi medeniyet tarihidir. İnovasyonla ilgili yaptığımız ve yapacaklarımız anlatıldı. Bana göre inovasyon tarihi zihinsel dönüşüm tarihidir. 'Bize icat çıkarma' zihniyetinden bugün 'Büyük düşünün' dediğimiz dönemi hızla yakalıyoruz. Her şeyin başı beşeri sermayedir. Bugün biz tıp dünyasında onurla ve gururla bütün dünyaya entegre olmanın büyük bir şerefini yaşıyoruz. Bu da beşeri sermayedir. İnsana yatırımdır. Ailelerimizde en akıllı çocukları tıp dünyasına veriyoruz. Beşeri sermayeyi ne kadar kuvvetlendirirsek ne kadar güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Bugün hepimiz Aziz hocayla övünüyoruz, gurur duyuyoruz."

Kongrede, Bilimsel Sekretarya tarafından belirlenen en iyi sözlü ve poster sunumları ödüllendirilecek.

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