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Gaziantep'te tır devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:52 | Son Güncelleme

Gaziantep'te tır devrildi: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İskenderun Limanı'ndan yüklediği büyükbaş hayvanları Van'a götüren Ferat Taş idaresindeki 21 HLR 45 plakalı tır, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda devrildi.

Kazada, sürücü Ferat Taş yaşamını yitirdi, 4 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Taş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere, yakınları tarafından Diyarbakır'ın Bismil ilçesine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kaza sürücü TIR

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