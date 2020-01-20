HABER
  4. Gaziantep'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 21:47 | Son Güncelleme

Gaziantep'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep istikametinin 7. kilometresindeki Çakmak mevkisinde Muhammed El Cüneyd (39) yönetimindeki 79 AAD 579 plakalı otomobil ile A.D'nin (49) kullandığı 33 BYL 86 plakalı tır çarpıştı.

Suriye uyruklu oldukları öğrenilen otomobil sürücüsü El Cüneyd ve otomobildeki 4 yaşındaki Hüsam El Cüneyd olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hafif yaralanan 3 yaşındaki Hazin, 11 yaşındaki Ali El Cüneyd ve Aliye Haffar, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Eğitim-Bir-Sen 47. Başkanlar Kurulu Sonuç BildirgesiEğitim-Bir-Sen 47. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nurdağı trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

'Dekolte değil, pornografi!..'

'Dekolte değil, pornografi!..'

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Rusya ve Türkiye arasında kritik görüşme!

THY'nin Hollanda'daki uçak kazasının ardındaki skandal gerçek! Boeing ve ABD'li yetkiler örtbas etmiş

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’da kar yağışı başladı

Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs tellere asılı kaldı

Direksiyon başında kriz geçirdi! Faciaya ramak kala

'Beni seviyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtı alınca direksiyonu kırdı

'Beni seviyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtı alınca...

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.