Gaziantep'te TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

GAZİANTEP (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 50 bin konutluk Gaziantep Kuzeyşehir Projesi'nin beşinci etabında yer alan bin 252 konutun kura çekilişi yapıldı.

TOKİ Gaziantep Projeler Koordinatörü Hasan Hüseyin Çelik, Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekilişinde yaptığı konuşmada, bugün ve yarın toplam 2 bin 359 konut için kura çekileceğini, bunlardan bin 252 adet 2+1 konutun hak sahiplerinin bugün belirleneceğini söyledi.

Çelik, bin 252 konut için 3 bin 604 başvuru gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurada isimleri belirlenen vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bugüne kadar Gaziantep'e TOKİ olarak 21 bin 300 konut yapmışız. Türkiye ortalaması açısından bakıldığında Gaziantep'teki rakamın hatırı sayılır düzeyde olduğunu göreceksiniz. 33 bin kişilik stadyum, 16 cami yaptık, bir hastaneyi hemşehrilerimizin hizmetine sunduk, iki kamu hizmet binası yaptık. Yine Milli Eğitim Bakanlığı ile 13 ilköğretim okulu, 5 lise yaptık. 3 sağlık ocağı, spor kompleksleri, sosyal tesisler olmak üzere 2 milyar 469 milyon lira, yani yaklaşık 2,5 milyar lira yatırım gerçekleştirmiş olduk."