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Gaziantep’te tonlarca sahte deterjan ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 17:17 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 ton 700 kilo sahte deterjan ele geçirdi.Gaziantep’te sahte deterjan üretenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Gaziantep’te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 ton 700 kilo sahte deterjan ele geçirdi.
Gaziantep’te sahte deterjan üretenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, ünlü bir firmanın ambalajı ve logosu taklit edilerek üretilen 20 ton 700 kilo toz çamaşır deterjanı ele geçirildi. Deterjan paketlerindeki logoların sahte olduğunu belirleyen ekipler, 10 kilogramlık paketler halindeki toplam 2 bin 70 paket deterjana el koydu.
Yapılan incelemelerde, piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte deterjanların piyasa değerinin ise tahmini 160 bin TL olduğu belirlendi.

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