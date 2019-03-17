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Gaziantep'te torbacılara gece operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 15:12 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polis, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te polis, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 76 polisin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik gece operasyonu düzenlendi. Vatan, Hacıbaba, Düztepe, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerindeki 30 adrese yapılan baskınlarda uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda ise 50 gram eroin, 80 gram metamfetamin,10 gram esrar, 2 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 900 lira para, 3 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucuya ve silahlara el koyan ekipler, 8 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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