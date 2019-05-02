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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 23:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te zıhlı para nakil aracının kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Aytar'ın kullandığı 34 FZK 87 plakalı, bir market zincirine ait zırhlı para nakil aracı, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun Karabıyık Mahallesi yakınlarında, İsa Kılıçparlar idaresindeki 27 AAH 502 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Aytar ile aynı araçta bulunan Burak Kalkan, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Kalkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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1 ölü 1 yaralı Gaziantep trafik kazası

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