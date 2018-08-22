Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin bedensel engelli sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ahmet T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeşilvadi Çevreyolu'nda, önünde seyreden Mustafa Uğur (78) yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Uğur, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uğur'un bedensel engelli olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Ahmet T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!
Amerikan basını, Trump'ın eski avukatının itirafını yorumladı: Trump'ın başkanlığının en korkunç günü
Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'
Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Bu aracın fiyatları bir anda fırladı! Görenler gözlerine inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum