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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin bedensel engelli sürücüsü hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin bedensel engelli sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeşilvadi Çevreyolu'nda, önünde seyreden Mustafa Uğur (78) yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Uğur, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uğur'un bedensel engelli olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Ahmet T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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