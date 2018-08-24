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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 17:43 | Son Güncelleme

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücü öğrenilmeyen minibüs, Başpınar Mahallesi'nde Halil İbrahim Demir'in (21) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Demir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Motosiklet sürücüsü trafik kazası

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