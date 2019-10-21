HABER

Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 18:50 | Son Güncelleme

Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen kazada kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Cavlak (58) idaresindeki 34 BZD 036 plakalı kamyonet, Gaziantep - Nurdağı TAG Otoyolu 4. kilometresi Emirmusa Yaylası mevkisinde aynı yöndeki K.S. (62) yönetimindeki 06 BP 1406 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralan sürücüler Cavlak ve K.S (62) ile M.Ç (34), M.S (44), Y.S (21), V.S.(6) ve N.S.(6) Gaziantep’teki değişik hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan ve araçta sıkıştığı yerden Nurdağı İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Cavlak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cavlak’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

PARTNER Dünyanın en sıra dışı yerleri Dünyanın en sıra dışı yerleri
Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklamaKritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama
Bakan Albayrak: Ödeme sistemi üzerinde bir tekele sahip olması ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyorBakan Albayrak: Ödeme sistemi üzerinde bir tekele sahip olması ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü 6 yaralı Kaza Nurdağı

En Çok Okunan Haberler

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

'Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek'

'Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek'

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı

Teröristlerden işçilere hain saldırı!

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesine saatler kala Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı

Eski HDP İl Başkanı tutuklandı!

CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan 'Suriyeliler' açıklaması!

CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan 'Suriyeliler' açıklaması!

Emine Bulut cinayeti davasında müebbet hapis kararına savcılıktan itiraz

Emine Bulut davasında Başsavcılık’tan flaş hamle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.