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Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale ederken taktıkları eldivenlerden balon yaparak, çocukları sakinleştirmeye çalıştı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.

Mustafa Horoz idaresindeki 27 Y 3834 plakalı hafif ticari araç, Yeşilvadi Mahallesi'nde önce kaldırıma ardından da refüje çarparak devrildi.

Kazada araçta bulunan aynı aileden 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı. Bazı yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale ederken taktıkları eldivenlerden balon yaparak, çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi oyduğu öğrenildi.

Bir süre kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Araçtakilerin Burç Ormanı'na pikniğe gittiği öğrenildi.

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Gaziantep hafif ticari araç Kaza tarfik kazası yaralı

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