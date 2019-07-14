Gaziantep'te trafik kazası: 11 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı.

Gaziantep'ten Nizip istikametine giden Mehmet Kara (43) yönetimindeki 27 ACT 075 plakalı otomobille karşı yönden gelen Mehmet Özmermer (53) idaresindeki 34 SJ 6968 plakalı otomobil D-400 kara yolu Sekili mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Sait (12), Adalet (5), Esmanur (2), Ahmet (8), Yahya (73) ve Besey Kara (39) ile Hatice Özmermer (53), Nurcan (44) ve İsmet Şahin (55) yaralandı.

Yaralılar, Gaziantep ve Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Mehmet Kara'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

